Умер военный, с которым Зеленский устроил разборки на Донбассе

В среду, 9 сентября, умер ветеран АТО Денис Янтарь, который вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским в Золотом-4 на Донбассе.

Тогда глава государства сказал военному "я же не лох какой-то", разговор между ними вызвал бурную реакцию украинцев. О смерти однополчанина сообщил Дмитрий Шатровский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Янтарь скончался от рака крови. О своем диагнозе военнослужащий никогда не рассказывал.

"Ты не погаснешь в памяти сотен людей, ты уже вошел в историю Украины не только своим военным и политическим путем, но и как человек, заставил объяснить президента, что он не лох в свои 42 года", – написал однополчанин Янтаря.

Денис Янтарь. Дмитрий Шатровский в Facebook

Мужчина сообщил о смерти однополчанина. Дмитрий Шатровский в Facebook

Напомним, что 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое на Донбассе, где должно состоятся разведение войск, согласованное в Минске. Между главой государства и одним из военных произошла словесная перепалка.

На скандал в Золотом бурно отреагировали украинцы. Некоторых возмутило то, как общается президент, но многие и поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.

Вскоре выяснилось, что с Зеленским в словесную перепалку вступил бывший боец полка "Азов" и политик от партии "Национальный корпус" Денис Янтар.

Позже он записал видео, заявив, что главнокомандующий ему не указ и вместе со своими соратниками они останутся в Золотом.

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