Умер ветеран ООС Микитенко, совершивший самосожжение на Майдане

Карина Бондаренко Криминал 11:08, 14.10.2020 Обновлено: 12:18, 14.10.2020

Умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который совершил самосожжение в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в среду, 14 октября, сообщила его дочь Юлия Микитенко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Надеюсь, ты наконец найдешь там покой. Люблю тебя, па. С миром", – написала девушка.

Умерший ветеран ООС с дочерью.
Юлия Микитенко в Facebook
О смерти Микитенко сообщила его дочь Юлия.
Юлия Микитенко в Facebook

"14.10.2020 в 8:45 остановилось сердце Отца, Брата, Мужа, Побратима, который отдал свою жизнь за свободу, свободную и независимую Украину, одним словом Героя Украины – Микитенко Николая", – уточнили в соцсети.

Николай Микитенко умер 14 октября.
Дима Микитенко в Facebook
О смерти бойца сообщили в соцсети.
Дима Микитенко в Facebook
Микитенко был ветераном ООС.
Дима Микитенко в Facebook
Николай Микитенко.
Дима Микитенко в Facebook
Мужчина участвовал в боях под Славянском.
Дима Микитенко в Facebook
О смерти воина сообщила дочь.
Дима Микитенко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • в Киеве на Крещатике ночью 11 октября Микитенко поджег себя. Обгоревшего мужчину госпитализировали в больницу с 97% ожогов тела.

  • "Мотивы сугубо политические. Несогласие с действиями власти, а именно – с разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупацией Россией. Он был абсолютно в трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась молодежь, которая подбежала. В фонтане на Майдане", – рассказала дочь Микитенко Юлия.

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

Разумков прокомментировал идею Зеленского об опросе в день выборов

Появились фото из раздевалки сборной Украины после победы над Испанией

В Севастополе воды хватит на 81 день: оккупанты объявили режим повышенной готовности

В центре Киева пинками прогнали молодежь, которая пела гимн страны-агрессора. Видео 18+

Украина забила роскошный победный гол Испании в Лиге наций. Видео