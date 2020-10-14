Умер ветеран ООС Микитенко, совершивший самосожжение на Майдане

Умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который совершил самосожжение в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в среду, 14 октября, сообщила его дочь Юлия Микитенко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Надеюсь, ты наконец найдешь там покой. Люблю тебя, па. С миром", – написала девушка.

Умерший ветеран ООС с дочерью. Юлия Микитенко в Facebook

О смерти Микитенко сообщила его дочь Юлия. Юлия Микитенко в Facebook

"14.10.2020 в 8:45 остановилось сердце Отца, Брата, Мужа, Побратима, который отдал свою жизнь за свободу, свободную и независимую Украину, одним словом Героя Украины – Микитенко Николая", – уточнили в соцсети.

Николай Микитенко умер 14 октября. Дима Микитенко в Facebook

О смерти бойца сообщили в соцсети. Дима Микитенко в Facebook

Микитенко был ветераном ООС. Дима Микитенко в Facebook

Николай Микитенко. Дима Микитенко в Facebook

Мужчина участвовал в боях под Славянском. Дима Микитенко в Facebook

О смерти воина сообщила дочь. Дима Микитенко в Facebook

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