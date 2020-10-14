Умер ветеран ООС Микитенко, совершивший самосожжение на Майдане

Умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который совершил самосожжение в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в среду, 14 октября, сообщила его дочь Юлия Микитенко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"14.10.2020 в 8:45 остановилось сердце Отца, Брата, Мужа, Побратима, который отдал свою жизнь за свободу, свободную и независимую Украину, одним словом Героя Украины – Микитенко Николая", – сообщили в соцсети.

Напомним, что в Киеве на Крещатике ночью 11 октября Микитенко поджег себя. Обгоревшего мужчину госпитализировали в больницу с 97% ожогов тела.

"Мотивы сугубо политические. Несогласие с действиями власти, а именно – с разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупации Россией. Он был абсолютно в трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась молодежь, которая подбежала. В фонтане на Майдане", – рассказала дочь Микитенко Юлия.

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