Умер ветеран АТО, поскандаливший на Донбассе с Зеленским

В Николаеве умер ветеран войны на Донбассе, глава местной организации Национального корпуса Украины Денис Янтар, который запомнился спором с президентом Украины Владимиром Зеленским о разведении войск.

Об этом сообщил в Facebook глава общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины Дмитрий Шатровский. У ветерана было онкологическое заболевание.

"Он не рассказывал о своем страшном диагнозе, о раке крови. Последний раз, когда с ним разговаривали, он говорил, что ложится в больницу на лечение ноги, поэтому не может приехать на съезд Движения Ветеранов Украины, почетным членом которого он является", – написал Шатровский.

Умер ветеран АТО Денис Янтар. Facebook Дмитрия Шатровского

Как сообщило николаевское издание НикВести со ссылкой на слова коллег Янтаря по Нацкорпусу, мужчина был активным участником Революции достоинства 2013-2014 годов.

7 апреля 2014 года участвовал в разгоне пророссийского палаточного лагеря в Николаеве.

После начала войны стал волонтером и помогал батальону "Азов". После гибели в августе 2014 года бойца "Азова" во время штурма оккупированной Марьинки Янтар сам ушел на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино.

Глава Нацкорпуса Андрей Билецкий в Telegram написал, что Янтар всю жизнь мечтал о восстановлении украинского судостроения и украинской моря.

"Он мечтал об украинских корабли, об украинских флагах над Черным, Средиземным и другими морями. Но жизнь поставила ему другие условия – с оружием в руках защищать страну", – написал Билецкий.

Янтар мечтал о восстановлении украинского судостроения. Telegram Андрея Билецкого

В октябре 2019 года, когда Зеленский приехал к добровольцам в Золотое, где должно было состояться разведение сил, между ним и Янтарем произошел спор.

Денис Янтар был спортсменом и интеллектуалом. Telegram Андрея Билецкого

Как писал OBOZREVATEL, экс-боец полка "Азов" Денис Янтар раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского о разведении войск на Донбассе.

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