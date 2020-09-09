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Умер ветеран АТО, поскандаливший на Донбассе с Зеленским

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
16,5 т.
Умер ветеран АТО, поспоривший с Зеленским

Умер ветеран АТО, поспоривший с Зеленским. НикВести

В Николаеве умер ветеран войны на Донбассе, глава местной организации Национального корпуса Украины Денис Янтар, который запомнился спором с президентом Украины Владимиром Зеленским о разведении войск.

Об этом сообщил в Facebook глава общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины Дмитрий Шатровский. У ветерана было онкологическое заболевание.

"Он не рассказывал о своем страшном диагнозе, о раке крови. Последний раз, когда с ним разговаривали, он говорил, что ложится в больницу на лечение ноги, поэтому не может приехать на съезд Движения Ветеранов Украины, почетным членом которого он является", – написал Шатровский.

Умер ветеран АТО Денис Янтар.

Умер ветеран АТО Денис Янтар. Facebook Дмитрия Шатровского

Как сообщило николаевское издание НикВести со ссылкой на слова коллег Янтаря по Нацкорпусу, мужчина был активным участником Революции достоинства 2013-2014 годов.

7 апреля 2014 года участвовал в разгоне пророссийского палаточного лагеря в Николаеве.

После начала войны стал волонтером и помогал батальону "Азов". После гибели в августе 2014 года бойца "Азова" во время штурма оккупированной Марьинки Янтар сам ушел на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино.

Глава Нацкорпуса Андрей Билецкий в Telegram написал, что Янтар всю жизнь мечтал о восстановлении украинского судостроения и украинской моря.

"Он мечтал об украинских корабли, об украинских флагах над Черным, Средиземным и другими морями. Но жизнь поставила ему другие условия – с оружием в руках защищать страну", – написал Билецкий.

Янтар мечтал о восстановлении украинского судостроения.

Янтар мечтал о восстановлении украинского судостроения. Telegram Андрея Билецкого

В октябре 2019 года, когда Зеленский приехал к добровольцам в Золотое, где должно было состояться разведение сил, между ним и Янтарем произошел спор.

Денис Янтар был спортсменом и интеллектуалом.

Денис Янтар был спортсменом и интеллектуалом. Telegram Андрея Билецкого

Как писал OBOZREVATEL, экс-боец полка "Азов" Денис Янтар раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского о разведении войск на Донбассе.

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  2. Общество