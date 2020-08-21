Умер тесть Порошенко

Отец Марины Порошенко скончался на 88 году жизни. president.gov.ua

Отец Марины Порошенко, жены пятого президента Украины Петра Порошенко, Анатолий Переведенцев скончался 20 августа на 88 году жизни.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на источник в команде Порошенко, 21 августа будет определена дата похорон Переведенцева.

Информацию подтвердил в Facebook политолог Павел Нусс. По его словам, церемония прощания, на которой, по данным СМИ, якобы отсутствовал Порошенко, еще не состоялась.

Анатолий Переведенцев родился 13 марта 1933 года. Был заместителем министра здравоохранения УССР, а в 1985-1988 гг. занимал должность советника посла СССР в Монголии.

OBOZREVATEL выражает соболезнования родным и близким умершего.

Скрин Facebook

Напомним, отец Петра Порошенко Алексей умер 16 июня. Ему было 84 года.

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