Умер отец Петра Порошенко

Глеб Иванов Общество 11:15, 16.06.2020 Обновлено: 12:05, 16.06.2020

Отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Иванович умер 16 июня. Ему было 84 года.

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Европейская солидарность". Там отметили, что отец Порошенко не смог перенести сообщение о суде над сыном – случился инсульт.

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развития ее экономики, заботился о людях", – отметили в "ЕС".

Отец Петра Порошенко Алексей Иванович
eurosolidarity.org

В политсиле выразили соболезнования семье Порошенко.

"Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжелой утраты – смерти отца и друга, наставника и советчика. Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери любимого человека. Разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами, поддерживаем вас в час скорби", – добавили в пресс-службе.

Отметим, что пятому президенту сообщили об инсульте отца во время допроса в Государственном бюро расследований.

Алексей Порошенко – Герой Украины, заслуженный работник сельского хозяйства. 11 июня 2020 года ему исполнилось 84 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля скончался бывший министр образования Украины Иван Вакарчук. Его похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

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