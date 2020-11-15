Умер отец Богомолец: где и когда похоронят профессора

В субботу, 14 ноября, в возрасте 88 лет скончался известный украинский ученый Вадим Березовский.

Как сообщила в Facebook его дочь, доктор медицинских наук Ольга Богомолец, отца не стало в 18:30 в Киеве.

По ее словам, прощание с Вадимом Березовским пройдет 16 ноября в 12:00 на Байковом кладбище.

Березовский был доктором медицинских наук, профессором, специалистом в области физиологии и космической медицины, заслуженным деятелем науки и техники Украины, лауреатом Государственной премии Украины, премии им. А.А. Богомольца.

Занимал должности:

вице-президента Международной академии проблем гипоксии,

директора Государственного научно-исследовательского медико-инженерного центра немедикаментозного оздоровления, реабилитации, терапии "НОРТ" при Институте экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого,

заведующего отделом клинической патофизиологии Института физиологии им. А.А. Богомольца,

куратора направления "Космическая медицина" Национального космического агентства Украины.

Опубликовал 340 научных работ и статей, 10 монографий, зарегистрировал 29 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Вадим Березовский умер на 89 году жизни Facebook Ольги Богомолец

Березовский был отцом Богомолец Facebook Ольги Богомолец

Вадима Березовского похоронят на Байковом кладбище Facebook Ольги Богомолец

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Вадим Березовский был защитником Александровской больницы Киева от незаконной застройки.