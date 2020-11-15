Умер отец Богомолец: где и когда похоронят профессора

В субботу, 14 ноября, в возрасте 88 лет скончался известный украинский ученый Вадим Березовский.

Как сообщила в Facebook его дочь, доктор медицинских наук Ольга Богомолец, отца не стало в 18:30 в Киеве.

По ее словам, прощание с Вадимом Березовским пройдет 16 ноября в 12:00 на Байковом кладбище.

Березовский был доктором медицинских наук, профессором, специалистом в области физиологии и космической медицины, заслуженным деятелем науки и техники Украины, лауреатом Государственной премии Украины, премии им. А.А. Богомольца.

Занимал должности:

вице-президента Международной академии проблем гипоксии,

директора Государственного научно-исследовательского медико-инженерного центра немедикаментозного оздоровления, реабилитации, терапии "НОРТ" при Институте экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого,

заведующего отделом клинической патофизиологии Института физиологии им. А.А. Богомольца,

куратора направления "Космическая медицина" Национального космического агентства Украины.

Опубликовал 340 научных работ и статей, 10 монографий, зарегистрировал 29 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вадим Березовский был защитником Александровской больницы Киева от незаконной застройки.