Умер основатель Департамента контрразведки СБУ: чем он известен

В Украине в четверг, 8 августа, умер основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталий Хлевицкий.

Он ушел из жизни на 52-м году. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Хлевицкий был одним из первых, кто указал на важность информационной безопасности страны в современных условиях.

Виталий Хлевицкий facebook.com/SecurSerUkraine

Известно, что он родился 24 июня 1968 в Ужгороде Закарпатской области. В 1990 году окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны по специальности "радиоинженер". После этого в декабре 1992-го проходил службу в Вооруженных Силах СССР и ВС Украины.

До апреля 2014 года Хлевицкий занимал оперативные и руководящие должности в Центральном аппарате Службы безопасности Украины. В 1998-м получил второе высшее юридическое образование.

"Как кандидат юридических наук принимал непосредственное участие в подготовке ряда законодательных и других нормативно-правовых актов, ведомственных приказов и инструкций в сфере информационной безопасности. Является автором и соавтором более тридцати научных работ и статей.

Деятельность Хлевицкого была отмечена высокими государственными и ведомственными наградами", – сказано в сообщении.

"В памяти всех, кто знал Виталия Борисовича, он останется любящим мужем, талантливым, решительным, открытым, умным и чутким коллегой, руководителем и другом. А начало им дело и в дальнейшем будет оставаться одной из составляющих обеспечения безопасности Украины!" – подытожили в СБУ.

Как писал OBOZREVATEL, 22 июля скончался известный украинский юрист и политический деятель Виктор Мусияка. Он был одним из авторов Конституции Украины.

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