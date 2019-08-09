Умер один из старейших защитников Украины: украинцы скорбят по воину

На Львовщине умер один из старейших добровольцев, воевавший на Донбассе, 71-летний Владислав Бунецкий с позывным Седой из Стрыя.
Об этом сообщил глава Львовской областной организации "Правый сектор" Тарас Бобанич на странице в Facebook. Седой отправился воевать на Донбасс в 68 лет.
Бунецкий после ссылки его семьи в Сибирь смог вернуться в Украину лишь в 1982 году. После гибели жены он сам воспитывал троих детей. В 2014 попал в плен к боевикам. После переезда в Стрый он вступил добровольцем в "Правый сектор".
Сеть приняла весть со скорбью весть о смерти Седого.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.
Выяснились также новые подробности трагедии – террористы убили украинцев при помощи специально приспособленной мины.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Павлополем на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам. Также Зеленский утром в среду, 7 августа, провел срочные телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Темой разговора стало убийство пророссийскими террористами украинских морпехов под Павлополем, на Донбассе 6 августа.
Убийство Героев прокомментировал и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. "Крайне разочарован новыми нарушениями соглашения о прекращении огня, в результате которых четыре украинских солдата были убиты военными силами, контролируемыми Россией, – особенно в то время, когда новый украинский президент делает шаги к миру", – сказал он.
Также воин ВСУ взорвал сеть сильным постом о погибших Героях на Донбассе.
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