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Умер один из старейших защитников Украины: украинцы скорбят по воину

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На Львовщине умер один из старейших добровольцев, воевавший на Донбассе, 71-летний Владислав Бунецкий с позывным Седой из Стрыя.

Об этом сообщил глава Львовской областной организации "Правый сектор" Тарас Бобанич на странице в Facebook. Седой отправился воевать на Донбасс в 68 лет.

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Бунецкий после ссылки его семьи в Сибирь смог вернуться в Украину лишь в 1982 году. После гибели жены он сам воспитывал троих детей. В 2014 попал в плен к боевикам. После переезда в Стрый он вступил добровольцем в "Правый сектор".

Сеть приняла весть со скорбью весть о смерти Седого.

Умер один из старейших защитников Украины: украинцы скорбят по воину

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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