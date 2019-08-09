Умер один из старейших защитников Украины: украинцы скорбят по воину

На Львовщине умер один из старейших добровольцев, воевавший на Донбассе, 71-летний Владислав Бунецкий с позывным Седой из Стрыя.

Об этом сообщил глава Львовской областной организации "Правый сектор" Тарас Бобанич на странице в Facebook. Седой отправился воевать на Донбасс в 68 лет.

Бунецкий после ссылки его семьи в Сибирь смог вернуться в Украину лишь в 1982 году. После гибели жены он сам воспитывал троих детей. В 2014 попал в плен к боевикам. После переезда в Стрый он вступил добровольцем в "Правый сектор".

Сеть приняла весть со скорбью весть о смерти Седого.

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