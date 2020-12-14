Умер один из основателей Украинской службы ВВС

В воскресенье, 13 декабря, на 67-м году жизни скончался один из основателей и бывший глава Украинской службы ВВС Алексей Сологубенко.

Как сообщила в Facebook его жена Лилия Побережская, Алексей 4,5 года боролся с тяжелой болезнью, перенес шесть операций и многочисленные сеансы химиотерапии.

Сологубенко был одним из первых украинцев, которые начали работать на ВВС в 1990-е годы. На плечи его команды легла ответственность не только создать Украинскую службу, но и быть источником информации об Украине для всей ВВС.

Набирал украинских журналистов для работы в Лондоне, создавал формат радиопрограмм. Он стал первым украинцем-главой Украинской службы ВВС.

С помощью Алексея Сологубенко Украинская служба начала сотрудничать с десятками местных радиостанций, которые ретранслировали программы ВВС для своих слушателей.

В 2003 году Сологубенко стал исполнительным редактором региона "Евразия" ВВС World Service, а затем одним из редакторов региона "Америка и Европа", в который и сейчас входит ВВС News Украина. Последняя его должность – редактор языковых служб ВВС.

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