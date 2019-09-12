Умер на руках матери: под Кропивницким 10-летний мальчик повесился из-за подарка

В Кировоградской области в селе Камбурлиевка Онуфриевского района 10-летний мальчик совершил самоубийство.

Как рассказала "Фактам" секретарь местного сельсовета Надежда Лукьяненко, инцидент произошел из-за того, что его мать поощрила старшего брата, который помогает ей по дому – подарила наушники.

Ребенок после ссоры с мамой выбежал из дому. Женщина отправилась его искать и обнаружила тело сына в петле. Она пыталась вернуть его жизни, но даже вызов "скорой" не помог.

Под Кропивницком 10-летний мальчик повесился из-за подарка unsplash.com

Известно, что семья мальчика считается благополучной. Отец уже четвертый год в АТО, а мать домохозяйка – воспитывает троих детей (помимо умершего, у нее есть младший ребенок, который ходит в садик, и старший возраста 12 лет).

"Понять причины, которые толкнули мальчика из хорошей благополучной семьи на такой страшный поступок, невозможно", – говорит чиновница.

Кроме того, Надежда Лукьяненко утверждает, что мама никогда не была с сыном слишком строгой. В тот день около 16:00 старшие мальчики возвращались домой со школы – смеялись, болтали. А уже в 17:00 врачи констатировали смерть ребенка.

Мальчик хорошо учился, в школе его не травили. Также чиновница говорит, что история с наушниками – не совсем достоверная. Якобы мама, вручив подарок старшему сыну, пообещала купить наушники и среднему – но через пару дней, когда получит социальное пособие на детей.

"Приходила к нам сегодня, плакала. Говорила, что как раз вчера получила те деньги из собеса, на которые обещала купить среднему сыну подарок…" – рассказывает Лукьяненко.

Ребенка похоронили 11 сентября. Отец приехал на похороны с фронта.

"Что она пережила, вынимая сына из петли и пытаясь его реанимировать, невозможно представить. Мальчик умер у нее на руках", – говорит секретарь сельсовета.

Правоохранители не нашли на теле мальчика никаких повреждений, кроме борозды от петли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве случилось страшное самоубийство. Тело обнаружила мать погибшего, после чего позвонила на линию экстренных служб.

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