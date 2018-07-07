Его не сломали концлагеря: чем известен легендарный Левко Лукьяненко

Украинский диссидент Левко Лукьяненко 7 июня умер в киевской больнице. За всю свою жизнь Герой Украины 26 лет провел в заключении из-за своих политических взглядов.

OBOZREVATEL собрал для вас факты из жизни легендарного украинца.

Родился он 24 августа 1928 в селе Хриповка Гродненского района Черниговской области.

В 1944 - 1953 служил в советской армии, в 1953 вступил в КПСС и поступил на юрфак в московский университет им. Ломоносова.

"Все великие революцинеры - юристы. Значит, это лучшее образование, чтобы бороться", - говорил Лукьяненко.

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Учиться было и морально, и физически сложно. Еды не хватало. Как-то Левко попал в больницу, потому что остановился желудок. Бросать учебу он категорически отказывался, говорил, "сдохнет, но закончит". Тогда начал работать по ночам - разгружать вагоны с арбузами или хлебом.

InfoResist

В 1958 году Лукьяненко вместе с активистами Степаном Вируном и Василием Луцькивым создали подпольную партию "Украинский рабоче-крестьянский союз". Они быстро нашли единомышленников, но борьба продолжалась недолго - в 1961 году большинство из них арестовали.

Львовский областной суд приговорил Лукьяненко к расстрелу по обвинению в том, что он "с 1957 года вынашивал идею отрыва УССР от СССР, подрывал авторитет КПСС, возводил клевету на теорию марксизма-ленинизма".

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"Конечно, мне было жаль, что могу закончить свой путь так быстро. Со дня на день я гадал, убьют ли меня. Вот в 10 вечера был отбой. Когда я ложился, слышал, как за дверью патроны перебрасывают из ящика в ящик. Звук патронов очень специфический, я служил 8,5 лет и хорошо его знаю. Так себе думал: "Ага, если вы сейчас балуетесь переброской патронов, то за мной не придете. Значит, еще какое-то время есть пожить". Логичность помогает выйти из ситуации", - рассказывал Лукьяненко.

Факти - ICTV

Позже суд заменил расстрел на 15 лет лишения свободы. И украинского диссидента перевезли в концлагерь в Мордовии.

В 1976 Левко Лукьяненко вышел на свободу и стал одним из основателей "Украинской Хельсинской группы". В следующем году он был вновь арестован и приговорен к 10 годам тюремного заключения и 5 годам ссылки. На свободу он вышел лишь в 1988-м.

Politeka

Левко Лукьяненко был соавтором Акта о независимости Украины.

"23 августа 1991 года в мою голову пришла важная мысль. Мы обсуждали повестку дня на 24 августа. И я предложил провозгласить Украину независимым государством. Если бы я промолчал, то мы бы на следующий день принимали законы Украинской советской социалистической республики", - рассказывал он.

1 декабря 1991 он участвовал в президентских выборах. За него проголосовали 1,43 млн человек (4,49%).

19 апреля 2005 Лукьяненко присудили звание Героя Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля Лукьяненко попал в реанимацию. Через несколько часов стало известно о его смерти.