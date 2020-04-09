Умер заслуженный журналист Украины

В Черновцах скончался заслуженный журналист Украины Николай Палийчук.

Об этом в четверг, 9 апреля, в Facebook сообщил его друг Тарас Лазарук. Причину смерти он не указал.

"Утро принесло очень печальные новости. Не выдержало сердце заслуженного журналиста Украины, патриарха радиожурналистики Буковины Николая Палийчука. Еще на Благовещение приветствовали друг друга и наши семьи с праздником. Вчера связь оборвалась. Навсегда", – говорится в сообщении.

О дате и месте похорон будет сообщено позже.

Книга Палийчука Facebook Тарас Лазарук

Родился Николай Палийчук 2 января 1941 года в Ивано-Франковской области. В 1964 году окончил Черновицкий государственный университет. Почти сорок лет работал в Черновицкой областной государственной телерадиокомпании.

С 1984 года вел цикл передач в прямом эфире "Алло, вас слушают!" по телефонными звонкам радиослушателей.

Николай Палийчук ТВА

Был членом Национального союза журналистов Украины. Награжден грамотами Гостелерадио Украины, медалью "Ветеран труда", указом президента ему присвоено звание "Заслуженный журналист Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве умер известный украинский журналист Борис Клименко.