Умер известный украинский кинопродюсер Минзянов

На 65-м году жизни умер известный украинский кинопродюсер Юрий Минзянов.

О его смерти в Facebook сообщила компания Star Media, в которой он ранее работал.

"Сегодня от нас ушла легенда – Юрий Минзянов! Наш друг, коллега, учитель, гуру и просто хороший человек! В это невозможно поверить. Невозможно понять и принять. Мы не можем передать боль этой потери. Все, что он творил будет жить вечно! Царство ему небесное и светлая память!" – говорится в сообщении.

Сестра его жены Анна Дмитрук сказала, что нашла Минзянова мертвым в его киевской квартире. По ее словам, 6 ноября вечером мужчина чувствовал себя плохо, сказал по телефону, что болит сердце, а сегодня утром перестал выходить на связь, пишет "Детектор медиа".

Отметим, что в 2007 году продюсер пережил инфаркт. Точную причину смерти пока не установлена.

Юрий Минзянов

Кинопродюсер Юрий Минзянов более 10 лет проработал в компании Star Media, после чего в 2016 году создал собственный продакшн "Кристи фильм", который назвал в честь внучки. Компанию возглавлял вместе с сыном Дмитрием. Последние его работы – "Порядочная львовская дама", "Тарас Шевченко. Последний самурай", фильм Натальи Ворожбит "Плохие дороги", который в этом году участвовал в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля.

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