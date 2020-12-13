Умер известный украинский философ Роман Кись

В ночь на воскресенье, 13 декабря, во Львове умер известный украинский философ, антрополог, этнолингвист, культуролог и поэт Роман Кись.

Об этом сообщает общественная организация PEN Ukraine в Facebook. Ему был 71 год.

Роман Кись с 1971 года работал научным сотрудником Института народоведения НАН Украины. Был участником литературной среды 70-х годов во Львове, объединившейся вокруг Григория Чубая.

В 1980-1981 годах работал в музее под открытым небом "Шевченковский гай", откуда его несколько раз забирали на допросы в УКГБ.

В 1981 году Кися посадили на три года за якобы хулиганство, хотя на самом деле его наказали за статью против русификации Украины.

В 1981-1982 годах отбывал наказание в Бердянске на 77-й зоне, затем его отправили на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, где работал бетонировщиком.

Второй раз Кися арестовали в 1985 году за отказ отбывать сборы офицеров запаса, поскольку обязанности офицера предусматривали атеистическую пропаганду.

Был лауреатом государственной премии имени Колесси, главным редактором религиозно-философского альманаха "Transfiguratio/Преображение".

Сын ученого Зорян Кись является известным правозащитником и координатором проектов Freedom House в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2018 года умер украинский философ и академик Мирослав Попович.