Умер избитый в Черкассах журналист: все детали трагедии

Черкасский журналист Вадим Комаров, которого в мае текущего года избили прямо на улице, умер. Он так и не вышел из комы.
О трагическом событии сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко на своей странице в Facebook. "Сегодня (20 июня) ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы", – написал он.
По словам Томиленко, единственная версия убийства – именно профессиональная деятельность. "Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, затрагивал резонансные темы", – сказано в заявлении.
Вадим Комаров
Facebook Вадима Комарова
Отмечено также, что НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.
"Требуем реальной, а не декларативной, защиты прав украинских журналистов! Очередное убийство журналиста в Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией", – заявил председатель Национального союза журналистов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Черкассах утром 4 мая избили известного местного журналиста Вадима Комарова.
Была озвучена версия, что его могли избить из-за его публикации о коррупции среди чиновников города. В частности, журналист поднимал резонансные темы, рассказывая о скандалах и коррупции в регионе. Материалы, которые он публиковал, вызывали острую реакцию местных жителей.
Полиция уголовное производство по факту нападения на Комарова переквалифицировала со статьи"Умышленное тяжкое телесное повреждение" на "Покушение на умышленное убийство".
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!