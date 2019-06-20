Умер избитый в Черкассах журналист: все детали трагедии

Черкасский журналист Вадим Комаров, которого в мае текущего года избили прямо на улице, умер. Он так и не вышел из комы.

О трагическом событии сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко на своей странице в Facebook. "Сегодня (20 июня) ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы", – написал он.

По словам Томиленко, единственная версия убийства – именно профессиональная деятельность. "Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, затрагивал резонансные темы", – сказано в заявлении.

Вадим Комаров Facebook Вадима Комарова

Отмечено также, что НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.

"Требуем реальной, а не декларативной, защиты прав украинских журналистов! Очередное убийство журналиста в Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией", – заявил председатель Национального союза журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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