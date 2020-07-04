Умер глава Всеукраинского совета церквей

В возрасте 67 лет скончался епископ Украинской Евангельской церкви, председательствующий во Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций Василий Райчинец.

Об этом в Facebook сообщил глава ПЦУ, митрополит Епифаний.

"С глубокой скорбью сегодня (4 июля – Ред.) узнал о том, что завершилось земную жизнь и отошел к вечности старший епископ Украинской Евангельской Церкви Василий Федорович Райчинец, который последние полгода также был очередным председательствующим Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций", – говорится в сообщении.

Facebook\Митрополит Епифаний

Василий Райчинец родился 19 октября 1952 года в селе Поляна, Закарпатской области, в многодетной семье проповедника. С 1970 по 1971 годы проходил службу в рядах Советской Армии. В 1983 году получил богословское образование, окончив московскую семинарию, параллельно получив образование.

В 1987 году был избран Церковью христиан веры евангельской Украины села Поляна на пасторское служение, а в 1990 году стал заместителем старшего Пресвитера Союза. В 1994 году он был избран старшим Пресвитером Закарпатского Объединение церквей при Союзе ВЦХЕВ.

В 1995 году на очередном Съезде Союза ВЦХЕВ Василий Райчинц был избран старшим епископом Союза.

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