Умер глава "Свободы" Николаевщины, получивший выстрел в голову

В субботу, 12 сентября, в больнице Николаева умер лидер областной организации ВО "Свобода" Демид Губский, которого в июле нашли дома с простреленной головой.

Как сообщил в Facebook его брат Владимир Губский, организм Демида не выдержал долгой борьбы.

"Спасибо всем, кто все это время помогал, молился, верил. Время и место прощания сообщу, когда будет известно", – написал он.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля Демида Губского госпитализировали в Николаеве с огнестрельным ранением головы.

По версии следствия, вечером мужчина вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении, после чего они вернулись домой. Дома пострадавший решил разобрать пистолет.

"Как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам", – говорится в сообщении полиции.

По факту инцидента правоохранители открыли дело по ст.128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).