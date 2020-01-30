Умер экс-министр юстиции Украины

Умер первый министр юстиции Украины и бывший председатель Верховного Суда Украины Виталий Бойко. Ему было 82 года.

Об этом со ссылкой на судью ВСУ Галину Каныгину, пишет "Судебно-юридическая газета". Подробности смерти пока не известны.

Издание отмечает, что Бойко является знаковой фигурой в истории украинской правовой системы.

Первый министр юстиции Украины Виталий Бойко умер в возрасте 82 года sud.ua

"Как председатель ЦИК Украины по выборам народных депутатов имел честь открывать первое пленарное заседание Верховной Рады I созыва, входил в состав Совета при президенте Украины по вопросам реформирования судебной системы Украины, стал одним из организаторов Союза юристов Украины и инициаторов осуществления в государстве судебно-правовой реформы", – говорится в сообщении.

В 1990-1992 годах Бойко был первым министром юстиции Украины и параллельно исполнял обязанности главы Центральной избирательной комиссии. Занимался организацией первых выборов президента Украины, проведением Всеукраинского референдума по вопросу независимости.

В 1993-1994 годах был послом Украины в Молдове, а с 21 декабря 1994 года был избран главой Верховного Суда Украины. На этой должности он находился до своей отставки в октябре 2002 года.

В 2009 году был избран главой Высшей квалификационной комиссии судей.

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