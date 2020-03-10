В Харькове умер 23-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины Богдан Петренко, которого прооперировали после тяжелого ранения в голову.

О смерти бойца "Укринформу" сообщили в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Богдан Петренко ukrinform.ua

"Военнослужащего доставили в госпиталь 4 марта после тяжелого ранения в голову. После операции он не вышел из комы", – уточнили в медучреждении.

Петренко родом из Фастовского района Киевской области, он служил в составе 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Луганской области.

С тяжелым ранением в голову 4 марта он был доставлен в Военно-медицинский клинический центр Северного региона в Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области 6 марта похоронили погибшего на Донбассе 25-летнего украинского воина Владимира Черненко.

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