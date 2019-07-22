Умер автор Конституции Украины

В понедельник, 22 июля, скончался известный украинский юрист и политический деятель Виктор Мусияка. Он был одним из авторов Конституции Украины.

Как пишет LB.ua, причиной смерти мужчины стал инфаркт. Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года в Николаевской области. В 1973-м закончил Харьковский юридический институт, там же начал преподавательскую деятельность.

С 1983 по 1996 годы был заведующим кафедрой гражданского права, проректором Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В 2000-2002 годах заведовал кафедрой отраслевых юридических наук юридического факультета Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Виктор Мусияка Макс Требухов

В 1994-м начал политическую деятельность. Народный депутат Украины второго созыва с апреля 1994-го до апреля 1998 года. С ноября 1995-го до июня 1996 года был постоянным представителем президента Украины в Верховной Раде Украины.

На выборах 2002 года снова попал в ВР по спискам блока "Наша Украина", в который входила и возглавляемая им партия "Вперед, Украина!".

Мусияка – автор около 120 научных трудов, один из авторов Конституции Украины. В последние годы он был научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля 2018 года в больнице Киева умер украинский диссидент, один из авторов акта "О Независимости Украины", Герой Украины Левко Лукьяненко. Ему было 89 лет. Причиной смерти стали последствия инсульта.

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