Умер легендарный советский актер Армен Джигарханян

В России в ночь на субботу, 14 ноября, в возрасте 85 лет умер легендарный советский актер и режиссер Армен Джигарханян.

Об этом сообщили в Московском драматическом театре, передают российские СМИ. Точная причина не называется, известно, что в последнее время он сильно болел.

Так, в августе появились данные о том, что он почти не может самостоятельно передвигаться, а также выглядит болезненно и истощенно.

Биография Армена Джигарханяна

Джигарханян родился в Ереване, столице Армении, 3 октября 1935 года. Отец ушел из семьи, когда Армену был всего месяц, его воспитывал отчим.

Любовь к театру привила мать, которая была заядлой театралкой.

После школы Армен уехал в Москву, поступать в ГИТИС, но провалился. Он вернулся в Армению и устроился на "Арменфильм" помощником оператора.

В 19 лет Армен вновь попытался получить образование в Ереване. Поступил в Ереванский художественно-театральный институт.

Дебютировал в спектакле "Иван Рыбаков" в Русском драматическом театре имени Станиславского в Ереване.

В кино впервые снялся также в Армении – в 24 года он сыграл Хакоба в ленте "Обвал" (1959). Далее снимался в фильмах "Перед рассветом", "Воды поднимаются", "Шаги".

Мировую известность получил в 30 главной роли в военной драме "Здравствуй, это я!" (1965), удостоенной номинации на "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах.

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