Ульяна Супрун заявила, что ее пытались запугать и опубликовала фото неизвестных
Бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что ее пытались запугать возле ее дома в Киеве.
В Twitter она опубликовала фото неизвестных людей во внедорожнике Mercedes. В одном из них она заметила мужчину, похожего на бывшего депутата (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Сегодня возле моего дома неизвестный дерзко пытался меня сфотографировать и запугать. Он сбежал в автомобиль, в котором сидел мужчина, похожий на экс-депутата Константина Яринича", – написала Супрун.
Она отметила, что бывшего депутата "проталкивают на должность" главы Национальной службы здоровья Украины.
Супрун вместе с адвокатом готовит заявление в полицию.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 11 марта избили главного врача Национального института рака Андрея Безносенко. Он получил ушибы головы и рук.
Журналистка Янина Соколова связала нападение с тем, что он вместе с другими врачами на протяжении двух лет пытаются сломать коррупционную систему в Институте рака.