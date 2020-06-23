Ульяна Супрун заявила, что ее пытались запугать и опубликовала фото неизвестных

Супрун заявила, что ее пытались запугать

Бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что ее пытались запугать возле ее дома в Киеве.

В Twitter она опубликовала фото неизвестных людей во внедорожнике Mercedes. В одном из них она заметила мужчину, похожего на бывшего депутата (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Супрун заявила, что ее пытались запугать Twitter Ульяны Супрун

"Сегодня возле моего дома неизвестный дерзко пытался меня сфотографировать и запугать. Он сбежал в автомобиль, в котором сидел мужчина, похожий на экс-депутата Константина Яринича", – написала Супрун.

Супрун заявила, что ее пытались запугать Twitter Ульяны Супрун

Она отметила, что бывшего депутата "проталкивают на должность" главы Национальной службы здоровья Украины.

Супрун заявила, что ее пытались запугать Twitter Ульяны Супрун

Супрун вместе с адвокатом готовит заявление в полицию.

Супрун заявила, что ее пытались запугать Twitter Ульяны Супрун

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 11 марта избили главного врача Национального института рака Андрея Безносенко. Он получил ушибы головы и рук.

Журналистка Янина Соколова связала нападение с тем, что он вместе с другими врачами на протяжении двух лет пытаются сломать коррупционную систему в Институте рака.