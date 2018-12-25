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Даже токсичные металлы! Украинцам указали на опасность продуктов у станций метро

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Продукты, купленные на нелегальных рынках, раскладках в переходах и у станций метро, грозят украинцам не только обычными пищевыми инфекциями. Покупая еду в таких местах, можно заработать даже отравление токсичными металлами.

Об этом в эфире ObozTV рассказала эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко. Она подчеркнула, что эти риски касаются даже свежих на вид продуктов.

"В любом случае – это грязь. Это повышенный риск. Даже если продукт достаточно хороший – он продается с земли, это дополнительное заражение токсическими металлами, которые могут идти от дороги, от пыли, от одежды людей... Это огромная куча рисков и различных опасных микроорганизмов. Так что даже если бы тот продукт был неплохим, но если он открытый – мясо, или что-то еще – в результате вы все равно рискуете", – объяснила Сидоренко.

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Она уточнила, что ответственность за контроль такого несоблюдения правил реализации возлагается на Национальную полицию и Госпродпотребслужбу. Но последняя реагирует только на поступившие жалобы. Поэтому для того, чтобы решить этот вопрос, сначала кто-то должен отравиться.

"Особенно все это касается белковых продуктов, которые на самом деле фальсифицируются больше всего и быстрее всех портятся. Молочные продукты, кисломолочные. Мясо очень опасно, ведь вы знаете, сколько сегодня болезней. И иногда это мясо должно быть утилизировано, а вместо этого оно реализуется", – возмутилась эксперт.

Уличная еда

Уличная еда

Кроме того, добавила Сидоренко, очень часто подделывают молоко, добавляя в него стиральный порошок. Это делается для того, чтобы молоко выглядело жирнее и дольше не портилось.

"Рыба... ну, если вы будете поддавать её термической обработке, то это другое дело. А вот если вы будете покупать неразобранную вяленую рыбу, которую вялят целиком, чтобы она сочнее была... Так я напомню, что количество случаев ботулизма за этот год не уменьшилось. Поэтому вы тоже рискуете", – подытожила она.

Ранее в эфире ObozTV диетолог Светлана Фус рассказала, как правильно питаться в зимний период. В частности, она развеяла миф о мнимой полезности фастфуда в холодную погоду.

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Темы
Качество продуктов в УкраинеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Елена Сидоренко
Место
Украина
Теги
продуктыУкраина
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлы жрут не только просрочку а не пойми что. Довел Порошенко народ. дебилы зато без виз который отняли . И церкви лешили
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минин евген
минин евген
Игорь Анатольевич, это тебе хуйло такое рассказал? купи букварь, неуч немытый!
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