"Улетят вслед за мишкой": Соколова рассказала, как бороться с фанатами СССР

Украинская журналистка Янина Соколова прошлась по людям, которые ностальгируют по СССР, и в шутку предложила использовать для борьбы с ними "уникальное оружие".

Тематическую зарисовку в образе сотрудника секретной лаборатории она показала в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"Спрей "Зюганов – гей". С огромного цепелина распыляется над первомайскими демонстрациями, и все любители Советского союза начинают краснеть, покрываться серпосыпью и молотоабсцессами. Надуваются и улетают вслед за мишкой – в "страну чудес" и самого вкусного разбавленного пива в мире", – с сарказмом говорит телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Соколова ярко высмеяла фейки россиян о вымышленных ущемлениях русского языка в Украине. В образе ученой она пригрозила применением против них "ириски с геном Парубия".

Кроме того журналистка прошлась по фейку скандального российского политика Владимира Жириновского об украинских лабораториях биологического оружия у границ с РФ. Она ответила лидеру ЛДПР, что Украина придумала такую разработку, как "стекловатник для великоросса".

Отдельный сюжет Соколова посвятила нелепым фейкам террористов "Л/ДНР" о ВСУ. Она в шутку заявила, что защитники якобы имеют секретную лабораторию по изготовлению уникального "биологического оружия" – "синичек Б-52".

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