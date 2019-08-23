Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

"Улетят вслед за мишкой": Соколова рассказала, как бороться с фанатами СССР

877 Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова прошлась по людям, которые ностальгируют по СССР, и в шутку предложила использовать для борьбы с ними "уникальное оружие".

Тематическую зарисовку в образе сотрудника секретной лаборатории она показала в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Спрей "Зюганов – гей". С огромного цепелина распыляется над первомайскими демонстрациями, и все любители Советского союза начинают краснеть, покрываться серпосыпью и молотоабсцессами. Надуваются и улетают вслед за мишкой – в "страну чудес" и самого вкусного разбавленного пива в мире", – с сарказмом говорит телеведущая.

Новости
"Санкционно самоуничтожится": Соколова предложила секретное "оружие" против Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, также Соколова ярко высмеяла фейки россиян о вымышленных ущемлениях русского языка в Украине. В образе ученой она пригрозила применением против них "ириски с геном Парубия".

Кроме того журналистка прошлась по фейку скандального российского политика Владимира Жириновского об украинских лабораториях биологического оружия у границ с РФ. Она ответила лидеру ЛДПР, что Украина придумала такую разработку, как "стекловатник для великоросса".

Отдельный сюжет Соколова посвятила нелепым фейкам террористов "Л/ДНР" о ВСУ. Она в шутку заявила, что защитники якобы имеют секретную лабораторию по изготовлению уникального "биологического оружия" – "синичек Б-52".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Тег
СССР
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Павлович Антон
Павлович Антон
Совкососы обеспокоились и возбудились, успокоить их могут магические цифры из полупустых продуктовых магазинов ссср - 2.20, 0,20, 0,3 и водка по 10!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойный обозреватель снова соску пиарит
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
сявка
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...