''Улетел к Кобзону'': в сети ажиотаж вокруг эксклюзивного видео взрыва Захарченко

Публикация видео момента взрыва в кафе "Сепар" в оккупированном Донецке, в результате которого 31 августа погиб глава "ДНР" Александр Захарченко, вызвала ажиотаж в сети.

Видеозапись с камер наблюдения, которую обнародовал пропагандистский телеканал "Россия 1", активно комментируется и обсуждается пользователями.

"Замечательное кино, когда следующая серия?" "Надеюсь, в новом сезоне будут новые персонажи и чуть графики добавят, а так не плохо", "Норм пи*дануло, аж обидно, что так мало орков откопытилось", "Видео, которое только лучше с каждым просмотром", "Музыку из "Деревни дураков" фоном надо пустить", "Столько бездельников, которые ничего не делают, чтобы сопровождать какого-то очередного бездельника", "Приготовиться Пушилину", "А охранники, когда разбегались, оружие не растеряли?" "Улетел к Кобзону", - пишут пользователи соцсетей.

Новости Опубликованы кадры последних секунд жизни Захарченко

Блокбастер -Как улететь к кабзону



В ролях : захараст



Бимба



Всякая пиздота



Спецэффекты- марсиане pic.twitter.com/9byAEx7syl — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 30 вересня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в кафе "Сепар" в Донецке прогремел вечером 31 августа - было использовано безоболочное взрывное устройство. В результате погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко и его телохранитель Вячеслав Доценко.

Также был ранен так называемый министр налогов и доходов "ДНР" Александр Тимофеев (позывной "Ташкент") и еще несколько человек.