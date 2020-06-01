"Укзалізниця" запустила первые поезда: список доступных направлений

Карина Бондаренко Общество 07:16, 1.06.2020

С 1 июня компания "Укзалізниця" частично восстановила свою работу.

Первый поезд в понедельник отправился со столичного вокзала по маршруту Киев-Константиновка. На данный момент украинцам доступно около 30 направлений, говорится на сайте УЗ.

Кроме того, восстановлено движение пригородных поездов. С 1 июня на маршруты вышли 214 электричек.

"Укзалізниця" запустила первые поезда

В продаже доступны билеты на такие поезда:

  • №721/722 и №726/725 Киев-Харьков;

  • №763/764 и №105/106 Киев-Одесса;

  • №711/712 Киев-Константиновка;

  • №740/739 Киев-Кривой Рог

  • №8/7 Одесса-Харьков;

  • №20/19 Лисичанск-Киев;

  • №53/54 Днепр-Одесса;

  • №63/64 Харьков-Киев;

  • №791/792 Киев-Кременчуг;

  • №81/82 Харьков-Новоалексеевка;

  • №125/126 Киев-Константиновка;

  • №10/9 Киев-Мариуполь

  • №37/38 и №738-737 Киев-Запорожье;

  • №116/115 Киев-Бердянск;

  • №136/135 и №734/733 Киев-Покровск;

  • №76/75 Кривой Рог-Киев;

  • №102/101 и №766/765 Киев-Херсон;

  • №12/11 Киев-Новоалексеевка;

  • №79/80 Днепр-Киев;

  • №779/780 Сумы-Киев/Винница;

  • №782/781 Киев-Черкассы

  • №786/785 Киев-Шостка;

  • №790/789 Киев-Кропивницкий.

Также можно приобрести билеты на поезда в западном направлении:

  • №1/2 Ивано-Франковск-Константиновка;

  • №7/8 и №749/750 Киев-Ивано-Франковск;

  • №29/30 Киев-Ужгород;

  • №98/97 Ковель-Киев;

  • №772/771 Хмельницкий-Киев.

На сайте УЗ продают билеты с 26 мая
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Билеты по направлению Киев-Днепр 1 июня
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Как писал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 1 июня, в Украине начался следующий этап ослабления карантина.

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