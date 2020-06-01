"Укзалізниця" запустила первые поезда: список доступных направлений
С 1 июня компания "Укзалізниця" частично восстановила свою работу.
Первый поезд в понедельник отправился со столичного вокзала по маршруту Киев-Константиновка. На данный момент украинцам доступно около 30 направлений, говорится на сайте УЗ.
Кроме того, восстановлено движение пригородных поездов. С 1 июня на маршруты вышли 214 электричек.
В продаже доступны билеты на такие поезда:
№721/722 и №726/725 Киев-Харьков;
№763/764 и №105/106 Киев-Одесса;
№711/712 Киев-Константиновка;
№740/739 Киев-Кривой Рог
№8/7 Одесса-Харьков;
№20/19 Лисичанск-Киев;
№53/54 Днепр-Одесса;
№63/64 Харьков-Киев;
№791/792 Киев-Кременчуг;
№81/82 Харьков-Новоалексеевка;
№125/126 Киев-Константиновка;
№10/9 Киев-Мариуполь
№37/38 и №738-737 Киев-Запорожье;
№116/115 Киев-Бердянск;
№136/135 и №734/733 Киев-Покровск;
№76/75 Кривой Рог-Киев;
№102/101 и №766/765 Киев-Херсон;
№12/11 Киев-Новоалексеевка;
№79/80 Днепр-Киев;
№779/780 Сумы-Киев/Винница;
№782/781 Киев-Черкассы
№786/785 Киев-Шостка;
№790/789 Киев-Кропивницкий.
Также можно приобрести билеты на поезда в западном направлении:
№1/2 Ивано-Франковск-Константиновка;
№7/8 и №749/750 Киев-Ивано-Франковск;
№29/30 Киев-Ужгород;
№98/97 Ковель-Киев;
№772/771 Хмельницкий-Киев.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 1 июня, в Украине начался следующий этап ослабления карантина.