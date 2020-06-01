"Укзалізниця" запустила первые поезда: список доступных направлений

С 1 июня компания "Укзалізниця" частично восстановила свою работу.

Первый поезд в понедельник отправился со столичного вокзала по маршруту Киев-Константиновка. На данный момент украинцам доступно около 30 направлений, говорится на сайте УЗ.

Кроме того, восстановлено движение пригородных поездов. С 1 июня на маршруты вышли 214 электричек.

"Укзалізниця" запустила первые поезда

В продаже доступны билеты на такие поезда:

№721/722 и №726/725 Киев-Харьков;

№763/764 и №105/106 Киев-Одесса;

№711/712 Киев-Константиновка;

№740/739 Киев-Кривой Рог

№8/7 Одесса-Харьков;

№20/19 Лисичанск-Киев;

№53/54 Днепр-Одесса;

№63/64 Харьков-Киев;

№791/792 Киев-Кременчуг;

№81/82 Харьков-Новоалексеевка;

№125/126 Киев-Константиновка;

№10/9 Киев-Мариуполь

№37/38 и №738-737 Киев-Запорожье;

№116/115 Киев-Бердянск;

№136/135 и №734/733 Киев-Покровск;

№76/75 Кривой Рог-Киев;

№102/101 и №766/765 Киев-Херсон;

№12/11 Киев-Новоалексеевка;

№79/80 Днепр-Киев;

№779/780 Сумы-Киев/Винница;

№782/781 Киев-Черкассы

№786/785 Киев-Шостка;

№790/789 Киев-Кропивницкий.

Также можно приобрести билеты на поезда в западном направлении:

№1/2 Ивано-Франковск-Константиновка;

№7/8 и №749/750 Киев-Ивано-Франковск;

№29/30 Киев-Ужгород;

№98/97 Ковель-Киев;

№772/771 Хмельницкий-Киев.

На сайте УЗ продают билеты с 26 мая Скриншот

Билеты по направлению Киев-Днепр 1 июня Скриншот

Как писал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 1 июня, в Украине начался следующий этап ослабления карантина.

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