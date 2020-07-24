"Укрзалізниця" запустит еще полсотни пригородных поездов: даты и направления

Карина Бондаренко Общество 12:37, 24.07.2020 Обновлено: 12:43, 24.07.2020

"Укрзалізниця" восстанавливает курсирование еще 46 пригородных поездов на территории обслуживания Львовской железной дороги.

Первые из них отправились в рейсы в пятницу, 24 июля, остальные поедут на следующей неделе, сообщили на сайте предприятия.

Во время путешествий пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

Расписание поездов
(uz.gov.ua)
Расписание поездов
(uz.gov.ua)
Расписание поездов
(uz.gov.ua)
Расписание поездов
(uz.gov.ua)

Ранее OBOZREVATEL писал, что чиновники "Укрзалізниці" украли десятки миллионов на запчастях из России.

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