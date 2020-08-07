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"Укрзалізниця" запустит еще 14 пригородных поездов: даты и направления

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
1,1 т.
'Укрзалізниця' восстанавливает курсирования еще 14 пригородных поездов

"Укрзалізниця" восстанавливает курсирования еще 14 пригородных поездов.

"Укрзалізниця" восстанавливает курсирования еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.

Как сообщается на официальном сайте "Укрзалізниці", во время путешествий пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

В частности, на Южной железной дороге с 7 августа восстанавливают курсирование такие ежедневные пригородные поезда:

uz.gov.ua

uz.gov.ua

На Одесской железной дороге с 7 августа восстановят курсирования пригородных поезда:

uz.gov.ua

uz.gov.ua

А с 10 августа восстановят курсирования такие ежедневные поезда:

uz.gov.ua

uz.gov.ua

На Донецкой железной дороге с 10 августа восстанавливают курсирования следующие пригородные поезда:

uz.gov.ua

uz.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле "Укрзалізниця" возобновила курсирование 46 пригородных поездов на Львовской железной дороге.

УкраинапоездУкрзалізниця
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