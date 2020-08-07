"Укрзалізниця" запустит еще 14 пригородных поездов: даты и направления

"Укрзалізниця" восстанавливает курсирования еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.

Как сообщается на официальном сайте "Укрзалізниці", во время путешествий пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

В частности, на Южной железной дороге с 7 августа восстанавливают курсирование такие ежедневные пригородные поезда:

uz.gov.ua

На Одесской железной дороге с 7 августа восстановят курсирования пригородных поезда:

uz.gov.ua

А с 10 августа восстановят курсирования такие ежедневные поезда:

uz.gov.ua

На Донецкой железной дороге с 10 августа восстанавливают курсирования следующие пригородные поезда:

uz.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле "Укрзалізниця" возобновила курсирование 46 пригородных поездов на Львовской железной дороге.