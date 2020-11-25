"Укрзалізниця" восстановит движение поездов и запустит новые на зимние праздники. Список
Накануне новогодних праздников "Укрзалізниця" решила восстановить движение части отмененных поездов, а также запустить дополнительные.
На сайте компании отмечается, что УЗ "активно готовится к перевозкам пассажиров" в праздничный период.
"Работа осуществляется в нескольких направлениях: назначаются поезда, удлиняются маршруты, увеличивается периодичность курсирования", – сообщила пресс-служба.
В УЗ указали, что этими поездами пассажиры смогут путешествовать во время новогодних и рождественских праздников в популярных направлениях: Киев – Солотвино, Одесса – Львов (Ужгород) / Рахов, Ковель – Одесса, Мариуполь – Львов и Хмельницкий – Лисичанск.
Так, восстанавливается движение таких поездов:
№ 13/14 Киев – Солотвино (Тересва) ежедневно из столицы с 13 декабря, обратно с 14 декабря;
№ 26/25 Одесса – Львов (Ужгород) / Рахов ежедневно из Одессы с 13 декабря, обратно с 14 декабря;
№ 58/57 Ковель – Одесса через день из Ковеля с 13 декабря, из Одессы с 14 декабря;
№ 70/69 Мариуполь – Львов ежедневно из Мариуполя с 13 декабря, из Львова – с 15 декабря;
№ 138/137 Хмельницкий – Лисичанск с 13 декабря ежедневно с Хмельницкого, обратно с 14 декабря;
№ 357/358 Киев – Рахов ежедневно с 18 декабря из Киева, с 19 декабря – с Рахова;
№ 745/746 Киев – Славское ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.
Уже восстановлен маршрут № 142 Львов – Бахмут и № 217/218 Киев – Рахов.
Список дополнительных поездов:
№168 Львов – Одесса будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3 января 2021 года;
№198 Ковель – Львов осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020, 3, 6, и 10 января 2021-го;
№ 768/767 Киев – Херсон, из Киева будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021, из Херсона 30, 31 декабря 2020, 4 и 11 января 2021-го.
Дополнительные рейсы назначены таким поездам:
№ 774 Киев – Шостка на 30 декабря 2020 и 6 января 2021-го;
№ 782 Киев – Черкассы на 30 декабря 2020 и 6 января 2021 года.
Маршрут следования продлен для поезда № 779/780 Сумы – Винница.
С 13 декабря этого года ежедневно будут курсировать поезда:
№ 41/42 Днепр – Трускавец;
№ 43 Ивано-Франковск – Киев;
№ 45/46 Лисичанск – Киев;
№ 118/117 Черновцы – Киев.
Компания напомнила, что билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины раскрыла схему поставок на "Львовскую железную дорогу" некачественных российских запчастей. Их ввозили через временно оккупированные территории Донбасса.