"Укрзалізниця" запускает электрички с 1 июня: озвучены направления

Тимур Григоренко Общество 14:11, 30.05.2020 Обновлено: 14:11, 30.05.2020

"Укрзалізниця" с 1 июня начнет возобновлять движение электричек в десяти областях Украины.

Как сообщает пресс-служба компании, всего восстановится движение 214 пригородных электричек.

"Укрзалізниця" с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов. Мы социально ответственная компания и понимаем важность возобновления пригородного сообщения. На сегодня УЗ получила разрешение на запуск в 10 областях. Со следующей недели восстановят свои маршруты 214 электрички", – сообщил глава правления УЗ Иван Юрик.

"Укрзалізниця"

Движения электричек восстановят в следующих областях: Харьковская, Полтавская, Луганская, Донецкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Одесская, Черкасская, Житомирская и Хмельницкая.

Отмечается, что полный список пригородных поездов вскоре появится на официальных сайтах региональных филиалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" возобновит с 1 июня движение пассажирских поездов с учетом рекомендаций Минздрава. В вагонах будут проводить дополнительную уборку и запретят продаже продуктов.

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