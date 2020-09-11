"Укрзалізниця" закроет продажу билетов со станций "красных" зон: список

"Укрзалізниця" закроет продажу билетов на шести станциях в населенных пунктах, отнесенных к "красной" карантинной зоне из-за эпидемии коронавируса.

На своем сайте компания также обнародовала список поездов, которые не будут останавливаться на них. Изменения вступят в силу с полуночи 14 сентября.

Билеты не будут продавать со станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 на поезда:

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 136/135 Снятин – Одесса – Черновцы;

№ 122/121 Николаев – Ровно;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№ 110/109 Львов – Херсон;

№ 779/780 Сумы – Киев, Винница;

№ 786/785 Киев – Шостка;

№ 774/773 Киев – Шостка;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 43/44 Галич – Киев – Ивано-Франковск;

№ 601/602 Львов – Тячев;

№ 117/118 Киев – Черновцы.

В компании уточнили, что до урегулирования ситуации поезда будут проезжать указанные станции без посадки пассажиров.

"В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее часа после его отправления со станции указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме в пунктах продажи или через электронные каналы связи в личном кабинете пользователя", – сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине с полуночи 14 сентября начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование.

Все указанные станции расположены в населенных пунктах, которые попали в "красную" зону.