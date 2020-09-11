"Укрзалізниця" закроет продажу билетов со станций "красных" зон: список

Юрий Сергиенко Общество 18:47, 11.09.2020 Обновлено: 19:01, 11.09.2020

"Укрзалізниця" закроет продажу билетов на шести станциях в населенных пунктах, отнесенных к "красной" карантинной зоне из-за эпидемии коронавируса.

На своем сайте компания также обнародовала список поездов, которые не будут останавливаться на них. Изменения вступят в силу с полуночи 14 сентября.

Билеты не будут продавать со станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 на поезда:

  • № 81/82 Киев – Ужгород;

  • № 136/135 Снятин – Одесса – Черновцы;

  • № 122/121 Николаев – Ровно;

  • № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

  • № 108/107 Одесса – Ужгород;

  • № 110/109 Львов – Херсон;

  • № 779/780 Сумы – Киев, Винница;

  • № 786/785 Киев – Шостка;

  • № 774/773 Киев – Шостка;

  • № 45/46 Ужгород – Лисичанск;

  • № 98/97 Ковель – Киев;

  • № 43/44 Галич – Киев – Ивано-Франковск;

  • № 601/602 Львов – Тячев;

  • № 117/118 Киев – Черновцы.

В компании уточнили, что до урегулирования ситуации поезда будут проезжать указанные станции без посадки пассажиров.

"В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее часа после его отправления со станции указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме в пунктах продажи или через электронные каналы связи в личном кабинете пользователя", – сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине с полуночи 14 сентября начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование.

Все указанные станции расположены в населенных пунктах, которые попали в "красную" зону.

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