"Укрзалізниця" закроет продажу билетов в нескольких городах. Список

С понедельника, 19 октября, "Укрзалізниця" закроет продажи билетов на девяти станциях из-за попадания части украинских регионов в "красную" зону карантина.

Об этом говорится на сайте компании. Так, с 00:01 понедельника прекратится продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко на такие поезда:

Станция Ивано-Франковск:

- № 1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;

- № 7/8 Киев – Черновцы;

- № 15/16 Харьков – Рахов;

- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

- № 136/135 Одесса – Черновцы;

- № 217/218 Киев – Рахов;

- № 702/701 Львов – Черновцы;

- № 749/750 Киев – Ивано-Франковск.

Станция Дубно:

- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;

- № 743/744 Дарница – Львов.

Станция Здолбунов:

- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

- № 98/97 Ковель – Киев;

- № 122/121 Николаев – Киев.

Станция Тернополь:

- № 12/11 Львов – Одесса;

- № 21/22 Харьков – Трускавец;

- № 41/42 Днепр – Трускавец;

- № 49/50 Киев – Трускавец;

- № 81/82 Киев – Ужгород;

- № 86/85 Львов – Новоолексiивка;

- № 108/107 Одесса – Ужгород;

- № 110/109 Львов – Херсон;

- № 136/135 Одесса – Черновцы;

- № 715/716 Киев – Львов.

Станция Хмельницкий:

- № 12/11 Львов – Одесса;

- № 21/22 Харьков – Трускавец;

- № 41/42 Днепр – Трускавец;

- № 49/50 Киев – Трускавец;

- № 81/82 Киев – Ужгород;

- № 86/85 Львов – Новоалексеевка;

- № 108/107 Одесса – Ужгород;

- № 110/109 Львов – Херсон;

- № 118/117 Черновцы – Киев;

- № 136/135 Одесса – Черновцы;

- № 715/716 Киев – Львов;

- № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;

- № 772/771 Хмельницкий – Киев.

Станция Славута-1:

- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;

- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

- № 98/97 Ковель – Киев;

- № 122/121 Николаев – Киев.

Станция Волочиск:

- № 108/107 Одесса – Ужгород;

- № 110/109 Львов – Херсон;

- № 136/135 Одесса – Черновцы.

Станция Дунаевцы:

- № 118/117 Черновцы – Киев;

- № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;

Станция им. Т.Шевченко:

- № 12/11 Киев – Новоалексеевка;

- № 41/42 Днепр – Трускавец;

- № 72/71 Запорожье – Киев;

- НР 76/75 Кривой Рог – Киев;

- НР 84/83 Мариуполь – Киев;

- № 86/85 Львов – Новоалексеевка;

- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

- НР 102/101 Киев – Херсон;

- № 110/109 Львов – Херсон;

- НР 116/115 Киев – Бердянск;

- № 122/121 Николаев – Киев;

- НР 136/135 Киев – Покровск;

- НР 732/731 Киев – Запорожье;

- НР 734/733 Киев – Покровск;

- НР 782/781 Черкассы – Киев.

"До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через эти станции без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", – говорится в сообщении.

При этом в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, УЗ обещает вернуть полную стоимость билета.

Напомним, из-за роста количества больных COVID-19 в Украине Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях увеличила количество населенных пунктов в "красной" зоне. Со списком регионов можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал два пилотных проекта "Укрзалізниці". Речь идет о бесконтактной оплате проезда в пригородном транспорте и чат-боте с расписанием движения поездов.