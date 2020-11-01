"Укрзалізниця" решила закрыть продажу билетов в "красных" зонах и изменить маршруты поездов. Список
"Укрзалізниця" решила закрыть продажи билетов на железнодорожных станциях населенных пунктов, которые оказались в "красной" зоне, а также изменить маршруты некоторых поездов.
Станции были определены согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на сайте УЗ.
Так, с 00:01 понедельника, 2 ноября, продажа билетов прекратится из железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.
Речь идет о таких поездах:
Станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне:
- № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).
Станция Ужгород:
- № 17/18 Харьков – Ужгород;
- № 81/82 Киев – Ужгород;
- № 107/108 Одесса – Ужгород;
- № 29/30 Киев – Ужгород;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
- № 3/4 Запорожье – Ужгород;
- № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).
Станция Пологи:
- № 10/9 Мариуполь – Киев;
- № 84/83 Мариуполь – Киев;
- № 116/115 Киев – Бердянск.
Станция Сарата, Кулевча:
- № 145/146 Киев – Измаил.
Станция Славута-1:
- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель – Киев.
Станция Шепетовка:
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель – Киев;
- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
- № 91/92 Львов – Киев;
- № 217/218 Киев – Рахов.
До урегулирования ситуации с коронавирусом указанные поезда проследуют через эти станции (кроме Ужгорода) без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.
Также в связи с ситуацией изменены маршруты следования поездов:
№ 17/18 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Харьков – Ужгород);
№ 29/30 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород);
№ 45/46 Батево-Пасс. – Лисичанск – Ужгород (вместо Ужгород – Лисичанск – Ужгород);
№ 3/4 Мукачево – Запорожье – Ужгород (вместо Ужгород – Запорожье – Ужгород);
№ 81/82 Чоп-Пасс. – Киев – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород);
№ 107/108 Чоп-Пасс. – Одесса – Ужгород (вместо Ужгород – Одесса – Ужгород).
Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" с 1 ноября на 15% снизила стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов класса "Интерсити".