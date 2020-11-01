"Укрзалізниця" решила закрыть продажу билетов в "красных" зонах и изменить маршруты поездов. Список

"Укрзалізниця" решила закрыть продажи билетов на железнодорожных станциях населенных пунктов, которые оказались в "красной" зоне, а также изменить маршруты некоторых поездов.

Станции были определены согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на сайте УЗ.

Так, с 00:01 понедельника, 2 ноября, продажа билетов прекратится из железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.

Речь идет о таких поездах:

Станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне:

- № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

Станция Ужгород:

- № 17/18 Харьков – Ужгород;

- № 81/82 Киев – Ужгород;

- № 107/108 Одесса – Ужгород;

- № 29/30 Киев – Ужгород;

- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;

- № 3/4 Запорожье – Ужгород;

- № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

Станция Пологи:

- № 10/9 Мариуполь – Киев;

- № 84/83 Мариуполь – Киев;

- № 116/115 Киев – Бердянск.

Станция Сарата, Кулевча:

- № 145/146 Киев – Измаил.

Станция Славута-1:

- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;

- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

- № 98/97 Ковель – Киев.

Станция Шепетовка:

- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

- № 98/97 Ковель – Киев;

- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;

- № 91/92 Львов – Киев;

- № 217/218 Киев – Рахов.

До урегулирования ситуации с коронавирусом указанные поезда проследуют через эти станции (кроме Ужгорода) без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

Также в связи с ситуацией изменены маршруты следования поездов:

№ 17/18 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Харьков – Ужгород);

№ 29/30 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород);

№ 45/46 Батево-Пасс. – Лисичанск – Ужгород (вместо Ужгород – Лисичанск – Ужгород);

№ 3/4 Мукачево – Запорожье – Ужгород (вместо Ужгород – Запорожье – Ужгород);

№ 81/82 Чоп-Пасс. – Киев – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород);

№ 107/108 Чоп-Пасс. – Одесса – Ужгород (вместо Ужгород – Одесса – Ужгород).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" с 1 ноября на 15% снизила стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов класса "Интерсити".