"Укрзалізниця" выступила против ограничений на пассажирские перевозки во время карантина

Ограничение работы железнодорожного пассажирского транспорта в период карантина нецелесообразно как с точки зрения защиты здоровья, так и экономически.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил руководитель филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский.Однако компания будет соблюдать все решения Кабмина.

"С точки зрения защиты общественного здоровья и с точки зрения экономики мы не видим в этом смысла. Мы максимально заботимся о безопасности своих пассажиров и сотрудников за счет соблюдения масочного режима", – сообщил Перцовский.

По его словам, компания будет отстаивать свою точку зрения о нецелесообразности ограничений на всех доступных ей площадках.

"С нашей стороны даже в поезда пригородного сообщения были направлены проводники, контролирующие соблюдение масочного режима, на вокзалах осуществляется температурный скрининг", – отметил представитель "Укрзалізниці".

Он также подчеркнул, что в сравнении с альтернативой – бесконтрольными маршрутками – ж/д транспорт является наиболее контролируемым.

По словам Перцовского, только в организации пассажирских перевозок дальнего сообщения задействовано около 25 тысяч сотрудников компании, при этом в случае отмены рейсов 70% затрат лягут "на плечи" перевозчика.

"Но я хочу подчеркнуть, что "Укрзалізниця" полностью законопослушная компания, и мы будем соблюдать все соответствующие решения правительства и региональных эпидкомиссий", – заявил он.

Напомним, из-за роста количества больных COVID-19 в Украине Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях увеличила количество населенных пунктов в "красной" зоне. Со списком регионов можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 19 октября, "Укрзалізниця" закрыла продажи билетов на девяти станциях из-за попадания части украинских регионов в "красную" зону карантина.