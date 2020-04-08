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8 апреля • обновлено в 21:48
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"Укрзалізниця" выдала своим сотрудникам маски из бумажных салфеток: фотофакт

76.4т
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Работникам локомотивного депо ("Укрзалізниця") на Полтавщине выдали вместо реальных средств защиты в условиях пандемии коронавируса самодельные "маски" из бумажных салфеток.

Соответствующие фото предоставил OBOZREVATEL один из рабочих депо. В частности, он рассказал, что утром ему и коллегам выдали маски, сделанные из бумаги и с помощью канцелярских резинок.

"Укрзалізниця" выдала сотрудникам маски из бумажных салфеток

Кроме того, по словам мужчины, дезинфекция составов также происходит в весьма подозрительной форме.

"Электровозы обрабатывают какими-то едкими средствами, в кабине невозможно находиться первое время после проведения процедур", – пожаловался собеседник.

"Укрзалізниця" выдала сотрудникам маски из бумажных салфеток

Защита от таких "масок" – нулевая

Врач-инфекционист Вадим Терешин отметил, что сам по себе такой шаг – издевательство над человеком.

"Трудно комментировать. Это просто издевательство, я считаю. Суть маски не в том, чтобы защитить здорового, а в том, чтобы не дать возможности заражать больному. Поэтому человек с малейшими симптомами простуды обязан носить маску", – подчеркнул специалист.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть планирует доставить в страну 50 млн масок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОЗ пояснили, что в условиях пандемии коронавируса людям следует носить защитные маски, а не респираторы. Только они не дадут распространяться возбудителю болезни на 1,5 метра.

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Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Вонючий укроскот В дупу ебу
Вонючий укроскот В дупу ебу
Ссано-жеванными тряпками пусть ипальники закрывают
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1
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Есть вполне рациональное объяснение произошедшего. Это не издевательство над пересичными, это знаменитый украинский талантизм! Про него ещё Яценюк говорил.
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Всё правильно! Попользовались и можно ими свидомые дyпы подтирать. А как дyпу вытерли - потом опять на рота!
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