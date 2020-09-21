"Укрзалізниця" возобновила продажу билетов со станций, вышедших из "красных" зон: список

Карина Бондаренко Общество 06:22, 21.09.2020 Обновлено: 06:53, 21.09.2020

"Укрзалізниця" с 21 сентября возобновила продажу билетов на ряд поездов со станций в населенных пунктах, ранее отнесенных к "красной" карантинной зоне из-за эпидемии коронавируса.

Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На сайте компании обнародовали список поездов, на которые уже можно приобрести билеты.

Отмечается, что открыта продажа проездных документов из станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:

  • №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка

  • №8/7 Черновцы - Киев

  • №12/11 Одесса - Львов

  • №15/16 Харьков - Рахов

  • №21/22 Харьков - Трускавец

  • №41/42 Днепр - Трускавец

  • №43/44 Ивано-Франковск - Киев

  • №45/46 Ужгород - Лисичанск

  • №49/50 Киев - Трускавец

  • №81/82 Киев - Ужгород

  • №86/85 Львов - Новоалексеевка

  • №98/97 Ковель - Киев

  • №108/107 Одесса - Ужгород

  • №110/109 Львов - Херсон

  • №118/117 Черновцы - Киев

  • №136/135 Одесса - Черновцы

  • №145/146 Киев - Измаил

  • №217/218 Киев - Рахов

  • №702/701 Львов - Черновцы

  • №715/716 Киев - Львов

  • №743/744 Киев - Львов

  • №749/750 Киев - Ивано-Франковск"

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вблизи станции Погребище Винницкой области двое мужчин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения остановили поезд, чтобы снять это на видео.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Кравчук заговорил о выборах в ОРДЛО ради сохранения ТКГ: Разумков категорически против

На шляху ковідоносному, або Не ту країну назвали Абсурдистаном

Разумков выступил против выборов в ОРДЛО в угоду террористам

"Слуги народа" провели съезд в Киеве, открывал Зеленский. Фото и видео

Террористы сорвали перемирие на Донбассе: ранен воин ВСУ