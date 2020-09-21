"Укрзалізниця" возобновила продажу билетов со станций, вышедших из "красных" зон: список

"Укрзалізниця" с 21 сентября возобновила продажу билетов на ряд поездов со станций в населенных пунктах, ранее отнесенных к "красной" карантинной зоне из-за эпидемии коронавируса.

Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На сайте компании обнародовали список поездов, на которые уже можно приобрести билеты.

Отмечается, что открыта продажа проездных документов из станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:

№1/2 Ивано-Франковск - Константиновка

№8/7 Черновцы - Киев

№12/11 Одесса - Львов

№15/16 Харьков - Рахов

№21/22 Харьков - Трускавец

№41/42 Днепр - Трускавец

№43/44 Ивано-Франковск - Киев

№45/46 Ужгород - Лисичанск

№49/50 Киев - Трускавец

№81/82 Киев - Ужгород

№86/85 Львов - Новоалексеевка

№98/97 Ковель - Киев

№108/107 Одесса - Ужгород

№110/109 Львов - Херсон

№118/117 Черновцы - Киев

№136/135 Одесса - Черновцы

№145/146 Киев - Измаил

№217/218 Киев - Рахов

№702/701 Львов - Черновцы

№715/716 Киев - Львов

№743/744 Киев - Львов

№749/750 Киев - Ивано-Франковск"

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вблизи станции Погребище Винницкой области двое мужчин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения остановили поезд, чтобы снять это на видео.