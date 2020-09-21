"Укрзалізниця" возобновила продажу билетов со станций, вышедших из "красных" зон: список

Компания возобновила продажу билетов на 22 поезда
Ранее с перечня станций они были недоступны, поскольку населенные пункты относились к "красной" зоне карантина
Билеты доступны с понедельника, 21 сентября
"Укрзалізниця" с 21 сентября возобновила продажу билетов на ряд поездов со станций в населенных пунктах, ранее отнесенных к "красной" карантинной зоне из-за эпидемии коронавируса.
Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На сайте компании обнародовали список поездов, на которые уже можно приобрести билеты.
Отмечается, что открыта продажа проездных документов из станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:
№1/2 Ивано-Франковск - Константиновка
№8/7 Черновцы - Киев
№12/11 Одесса - Львов
№15/16 Харьков - Рахов
№21/22 Харьков - Трускавец
№41/42 Днепр - Трускавец
№43/44 Ивано-Франковск - Киев
№45/46 Ужгород - Лисичанск
№49/50 Киев - Трускавец
№81/82 Киев - Ужгород
№86/85 Львов - Новоалексеевка
№98/97 Ковель - Киев
№108/107 Одесса - Ужгород
№110/109 Львов - Херсон
№118/117 Черновцы - Киев
№136/135 Одесса - Черновцы
№145/146 Киев - Измаил
№217/218 Киев - Рахов
№702/701 Львов - Черновцы
№715/716 Киев - Львов
№743/744 Киев - Львов
№749/750 Киев - Ивано-Франковск"
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вблизи станции Погребище Винницкой области двое мужчин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения остановили поезд, чтобы снять это на видео.