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"Укрзалізниця" возобновила продажу билетов со станций, вышедших из "красных" зон: список

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
6,5 т.

  • Компания возобновила продажу билетов на 22 поезда

  • Ранее с перечня станций они были недоступны, поскольку населенные пункты относились к "красной" зоне карантина

  • Билеты доступны с понедельника, 21 сентября

«Укрзалізниця» открыла продажу билетов с ряда станций. Источник: zik.ua

"Укрзалізниця" с 21 сентября возобновила продажу билетов на ряд поездов со станций в населенных пунктах, ранее отнесенных к "красной" карантинной зоне из-за эпидемии коронавируса.

Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На сайте компании обнародовали список поездов, на которые уже можно приобрести билеты.

Отмечается, что открыта продажа проездных документов из станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:

  • №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка

  • №8/7 Черновцы - Киев

  • №12/11 Одесса - Львов

  • №15/16 Харьков - Рахов

  • №21/22 Харьков - Трускавец

  • №41/42 Днепр - Трускавец

  • №43/44 Ивано-Франковск - Киев

  • №45/46 Ужгород - Лисичанск

  • №49/50 Киев - Трускавец

  • №81/82 Киев - Ужгород

  • №86/85 Львов - Новоалексеевка

  • №98/97 Ковель - Киев

  • №108/107 Одесса - Ужгород

  • №110/109 Львов - Херсон

  • №118/117 Черновцы - Киев

  • №136/135 Одесса - Черновцы

  • №145/146 Киев - Измаил

  • №217/218 Киев - Рахов

  • №702/701 Львов - Черновцы

  • №715/716 Киев - Львов

  • №743/744 Киев - Львов

  • №749/750 Киев - Ивано-Франковск"

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вблизи станции Погребище Винницкой области двое мужчин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения остановили поезд, чтобы снять это на видео.

УкраинаКоронавирусУкрзалізниця
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