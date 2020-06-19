"Укрзалізниця" возобновила движение еще 50 электричек: названы даты и направления

"Укрзалізниця" возобновила движение еще 50 пригородных поездов. На следующей неделе начнут курсировать пригородные поезда Юго-Западной и Южной железной дороги.

Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, 19 июня, в частности, с 23 июня начинается курсирование еще 27 пригородных поездов регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", с 24 июня – 23 поезда "Южной железной дороги".

На сегодня на территории Украины курсирует 553 пригородных поезда. С учетом вышеупомянутых их количество 24 июня составит 603.

Компания призвала пассажиров в поездах соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, в случае симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

Отмечается, что в случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистраций назначения пригородных поездов будет продолжаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня в Киеве частично восстановили движение городских электропоездов. Электрички будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.