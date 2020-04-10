"Укрзалізниця" раздала сотрудникам маски из салфеток: появились новые разгромные фото и видео

Сотрудникам депо "Кременчуг" (Полтавская область) все-таки раздавали бумажные маски, сделанные из салфеток, и это было не только в первые дни после начала карантина в Украине.

OBOZREVATEL удалось достать новые фото, сделанные сотрудниками этого подразделения "Укрзалізниці". Там даже сняли видео 22 марта и показали, как в этот день машинисту Максиму Москальцу и его помощнику выдали в рейс бумажную самодельную маску, надеть которую нужно с помощью канцелярских резиночек (чтобы посмотреть, поскролльте страницу).

Маски из салфеток в локомотивном депо "Кременчуг"

В ролике он пытается надеть такую маску на себя, но, естественно, ничего у него не получается.

Маски из салфеток в локомотивном депо "Кременчуг"

В ведомстве при этом продолжают утверждать, что 8 апреля депо "Кременчуг" получило 750 масок и 300 респираторов, а также 46 литров антисептика.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Вадим Терешин отметил, что такой шаг руководства "Укрзалізниці" – издевательство над человеком.