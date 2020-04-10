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10 апреля • обновлено в 08:02
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"Укрзалізниця" раздала сотрудникам маски из салфеток: появились новые разгромные фото и видео

1.4т
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Сотрудникам ДЕПО "Кременчуг" (Полтавская область) все-таки раздавали бумажные маски, сделанные из салфеток, и это было не только в первые дни после начала карантина в Украине.

OBOZREVATEL удалось достать новые фото, сделанные сотрудниками этого подразделения "Укрзалізниці". Там даже сняли видео 22 марта и показали, как в этот день машинисту Максиму Москальцу и его помощнику выдали в рейс бумажную самодельную маску, одеть которую нужно с помощью канцелярских резиночек (чтобы посмотреть, поскролльте страницу).

Маски из салфеток в локомотивном ДЕПО "Кременчуг"

Маски из салфеток в локомотивном ДЕПО "Кременчуг"

В ролике он пытается надеть такую маску на себя, но, естественно, ничего у него не получается.

Маски из салфеток в локомотивном ДЕПО "Кременчуг"

Маски из салфеток в локомотивном ДЕПО "Кременчуг"

В ведомстве при этом продолжают утверждать, что 8 апреля ДЕПО "Кременчуг" получило 750 масок и 300 респираторов, а также 46 литров антисептика.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Вадим Терешин отметил, что сам по себе такой шаг руководства "Укрзалізниці" – издевательство над человеком.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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