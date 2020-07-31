"Укрзалізниця" отменила остановки поездов в некоторых городах из-за карантина

"Укрзалізниця" с 3 августа временно отменяет остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантина в некоторых регионах.

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Об этом сообщается на сайте компании. Пассажирам, которые приобрели билеты в указанные города, предложат компенсацию полной стоимости.

Ограничение будет действовать для поездов №41/42 сообщением Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев-Трускавец, № 136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.

Список поездов, которые затронули ограничения

"Пассажирам указанных поездов, которые планировали следовать в или из Луцка и Тернополя, будет предложен возврат полной стоимости билетов", – подчеркнули в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 августа в Украине вступает в силу постановление Кабинета министров от 22 июля, которое продлевает адаптивный карантин до 31 августа.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций распределила регионы Украины на четыре зоны, в зависимости от эпидемической ситуации, - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".