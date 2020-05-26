"Укрзалізниця" открыла продажу билетов по Украине: названы первые направления

Цены на железнодорожные перевозки поднимать не будут

Пассажиров будут пускать в вагоны исключительно в защитных масках, а также будут проверять температуру

Билеты на них через железнодорожные кассы можно будет приобрести с 27 мая

С 1 июня по Украине будут курсировать первые после карантина пять скоростных поездов "Интерсити+"

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на пять скоростных поездов "Интерсити+". Они начнут курсировать с 1 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". Билеты через железнодорожные кассы можно будет приобрести с 27 мая, а до тех пор только онлайн.

Так, продажа билетов открыта на такие поезда:

№721 / 722 Киев-Харьков;

№726 / 725 Киев-Харьков;

№763 / 764 Киев-Одесса;

№711 / 712 Киев-Константиновка;

№740 / 739 Киев-Кривой Рог.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов.

Кроме того, будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

uz.gov.ua

Также эту информацию подтвердил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram, опубликовав соответствующее сообщение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины опубликовал поэтапный план выхода пассажирского транспорта из карантина. Прежде всего уже заработал городской общественный транспорт и метро. А с июня украинцы могут планировать поездки в другие города по всей Украине.

В Украине с 22 мая возобновилось движение городского общественного транспорта. Межобластные перевозки пока не будут открывать.

В Украине после снятия карантина не повысят цены на железнодорожные билеты.

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