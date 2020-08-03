"Укрзалізниця" объявила о запрете остановок в Тернополе и Луцке: каких поездов касается

Укрзалізниця запретила 11 поездам останавливаться в Тернополе и Луцке. Слово и дело

Компания "Укрзалізниця" официально объявила о запрете остановок пассажирских поездов в Тернополе и Луцке. Такое ограничение связано с попаданием городов в "красную" зону эпидемиологической опасности из-за COVID-19.

Разъяснение о новом порядке движения поездов появилось на сайте "Укрзалізниці". В нем отмечается что запрет остановок введен во исполнение норм постановления Кабинета министров Украины №641 и решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Укрзалізниця" с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мер, вызванных пандемией коронавируса. Так, указанное ограничение будет действовать для поездов: №41/42 сообщением Днепр – Трускавец, №98/97 Ковель – Киев, №88/87 Ковель – Новоалексеевка, №12/11 Одесса – Львов, №81/82 Киев – Ужгород, № 49/50 Киев – Трускавец, №136/135 Черновцы – Одесса, №108/107 Одесса – Ужгород, №110/109 Львов – Херсон, №86/85 Львов – Новоалексеевка, №715/716 Киев – Львов", – предупредили пассажиров.

Остановка на указанных станциях будет возобновлена только после получения решений региональных комиссий о послаблении карантинных мер в Луцке и Тернополе.

Пассажирам перечисленных поездов, которые планировали следовать в или из Луцка и Тернополя будет предложено возврат полной стоимости билетов.

"Напомним, решение об открытии или ограничении пассажирского сообщения принимаются комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций, после чего соответствующие предложения предоставляются "Укрзалізниці", – отметили в компании.

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