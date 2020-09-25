"Укрзалізниця" локально возобновила и запретила продажу билетов. Список станций и поездов
"Укрзалізниця" возобновила продажу билетов на поезда по станциям Славута-1, Чоп, Волочиск и Ларга, но ограничила работу в Тернополе.
Об этом сказано в заявлении на сайте УЗ, которое было опубликовано в пятницу, 25 сентября. Решение было принято в связи с изменением эпидемиологической ситуации в Украине.
Купить билеты к указанным станциям и обратно можно на поезда, которые будут следовать с 00:01 28 сентября:
№ 43/44 Киев – Ивано-Франковск;
№ 46/45 Ужгород – Лисичанск;
№ 81/82 Киев – Ужгород;
№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
№ 98/97 Ковель – Киев;
№ 108/107 Одесса – Ужгород;
№ 117/118 Киев – Черновцы
№ 122/121 Николаев – Ривне;
№ 136/135 Черновцы – Одесса,
№ 601/602 Львов – Тячев.
Временно отменили посадку на станции Тернополь, разрешена исключительно высадка пассажиров. Также запрещено продавать билеты из этой станции на поезда:
№ 12/11 Одесса – Львов;
№ 21/22 Харьков –Трускавец;
№ 41/42 Днепр – Трускавец;
№ 49/50 Киев – Трускавец;
№ 81/82 Киев – Ужгород;
№ 86/85 Львов – Новоалексеевка;
№ 108/107 Одесса – Ужгород;
№ 110/109 Львов – Херсон;
№ 136/135 Снятин – Одесса – Черновцы
№ 715/716 Киев – Львов.
"В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме в пунктах продажи или онлайн в личном кабинете пользователя", – отметили в УЗ.
Как писал OBOZREVATEL, понедельника, 28 сентября, в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование по регионам. Соответствующее решение 24 сентября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.