"Укрзалізниця" локально возобновила и запретила продажу билетов. Список станций и поездов

"Укрзалізниця" возобновила продажу билетов на поезда по станциям Славута-1, Чоп, Волочиск и Ларга, но ограничила работу в Тернополе.

Об этом сказано в заявлении на сайте УЗ, которое было опубликовано в пятницу, 25 сентября. Решение было принято в связи с изменением эпидемиологической ситуации в Украине.

Купить билеты к указанным станциям и обратно можно на поезда, которые будут следовать с 00:01 28 сентября:

№ 43/44 Киев – Ивано-Франковск;

№ 46/45 Ужгород – Лисичанск;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№ 117/118 Киев – Черновцы

№ 122/121 Николаев – Ривне;

№ 136/135 Черновцы – Одесса,

№ 601/602 Львов – Тячев.

Временно отменили посадку на станции Тернополь, разрешена исключительно высадка пассажиров. Также запрещено продавать билеты из этой станции на поезда:

№ 12/11 Одесса – Львов;

№ 21/22 Харьков –Трускавец;

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 49/50 Киев – Трускавец;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 86/85 Львов – Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№ 110/109 Львов – Херсон;

№ 136/135 Снятин – Одесса – Черновцы

№ 715/716 Киев – Львов.

"В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме в пунктах продажи или онлайн в личном кабинете пользователя", – отметили в УЗ.

Как писал OBOZREVATEL, понедельника, 28 сентября, в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование по регионам. Соответствующее решение 24 сентября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.