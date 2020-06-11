"Укрзалізниці" указали на нарушение в электричке Киев-Нежин: без масок в забитом вагоне

Тимур Григоренко Общество 13:26, 11.06.2020 Обновлено: 13:41, 11.06.2020

В сети опубликовали фото переполненной электрички Киев – Нежин, где пассажиры ехали с нарушением карантинных мер.

Фото в Facebook выложила пользователь Лена Кобыжзькая, которая указала, что работает оператором связи в "Укрзалізниці".

"Пламенный привет от работников железной дороги. Нельзя было оставить спецпоезд? Киев – Нежин", – говорится в сообщении.

На снимке видно, что пассажиров в вагоне полно, при том, что многие люди едут стоя. Кроме того некоторые пассажиры едут без маски на лице или спустили ее на бороду.

Электричка Киев – Нежин
Facebook\Лена Кобыжзькая

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" с 1 июня начала возобновлять движение электричек в десяти областях Украины. Отметим, что движение пассажирских поездов должны были начать с учетом рекомендаций Минздрава.

Добавим, что 8 июня в Киеве частично возобновили движение городских электропоездов.

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