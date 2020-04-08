Украинцам бесплатно доставят домой куличи к Пасхе: названы цены и сроки заказов

"Укрпочта" начиная с понедельника, 13 апреля, начнет бесплатно доставлять освященные пасхальные куличи для украинцев в связи с карантином из-за коронавируса.

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Услугу можно заказать на сайте компании или через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 апреля включительно. Маленький кулич обойдется в 30 грн, большой – в 50 грн.

Пасха на карантине. Иллюстрация

Почтальоны или курьеры будут приносить куличи домой с 13 по 17 апреля. Это зависит от даты заказа и населенного пункта.

"Имел честь обратиться к предстоятелям ПЦУ митрополиту Епифанию и Украинской греко-католической церкви Святославу за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех украинцев, которые соблюдают меры карантина и проведут Пасху дома", – рассказал в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Скриншот

Скриншот

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Как писал OBOZREVATEL, богослужения во всех храмах Украины всех конфессий из-за COVID-19 в ближайшее время будут проводиться только с участием священнослужителей и тех, кто обеспечивает онлайн-трансляцию. В том числе так будет и на Пасху, сообщил советник главы Министерства внутренних дел Юрий Тандит.